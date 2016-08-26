金門聯信操演 240巨砲震撼實射
2016-08-26
〔記者吳正庭／金門報導〕金防部昨清晨實施漢光演習聯信操演，包括「鎮島之寶」二四○巨砲及八吋榴砲、一五五加農砲、一○五榴砲及一二○迫擊砲等共廿三門各式火砲，以翼次射、齊射及同時彈著等方式，向金門南方海域實彈射擊一百五十二發，以「轟天雷」般強悍制敵能力，成功模擬掩護船團運補任務。
演習前不明機漁船集結
演習開始前，出現大批不明機漁船集結，企圖不明，隨後有十餘艘漁船快速向金門接近，軍方為免發生意外，立刻予以驅離。
金防部為驗證防區聯合火力機制，昨天清晨五時三十分，分別在后湖及溪邊陣地實施「反舟波射擊」。場邊有來自台灣、金門約五百名民眾進場感受金門神獅部隊「一呼百應、快動猛打」的訓練成果；口令一下，多門火砲齊射，如「轟天雷」般震撼，砲彈快速劃過天空的「咻、咻」風切聲，讓現場交頭接耳的喧擾人聲，瞬間畫下休止符。
昨天的火砲威力，也讓停在陣地外的遊覽車玻璃窗破了六塊，稍後傳出旅客因為看完火砲心情大好，願出資修復，化解現場尷尬。
二四○榴砲是國軍口徑最大的火砲，最遠射程可達二十三公里，有「砲王」稱號；早年兩岸烽火交織的年代，發揮相當嚇阻作用，是金門「鎮島之寶」。
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