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聯雲操演 空投悍馬成功著陸

2016-08-26

〔記者陳彥廷、張忠義／屏東報導〕國軍「漢光三十二號演習」，昨天上午在屏東昌隆農場進行空降與反空降「聯雲操演」實兵演練，最吸睛的是，自一一二○英尺的高度，空投一輛重達二七五○公斤的悍馬車，當悍馬車安然著陸時，現場響起如雷掌聲。

陸軍特三營派出九位「女子漢」跳傘也備受關注，廿一歲上兵徐鈺涵說，至今跳傘十三次，順利完成任務非常榮幸。

這次操演以假想敵共軍（紅軍）至我戰區空降傘兵，我方防衛軍施以反空降作戰。首先由IDF模擬紅軍蘇愷卅投彈轟炸，十二名空降人員從六千呎高空跳傘企圖滲透，防衛軍發現後，立即發射煙幕遮障及架設障礙物阻絕空降。

重頭戲悍馬車空降接著登場，C130尾艙門打開後，先噴出小傘，隨後再將三具G11A投物傘拉出，大傘吃風後，將悍馬車隨著棧板及避震紙壓板拖曳而出，甫出艙門的悍馬車雖重心不穩，略微翻飛，但馬上回正並順利著陸，百餘名官兵接續空降，著陸後集結，並操駕悍馬車建立空投堡。

面對敵軍突擊，防衛軍地面部隊率先反擊，OH-58D直升機偵蒐敵情，雲豹甲車以綿密火網重創敵軍，遏阻敵人持續集結、擴散，隨後AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機於空中火力壓制敵軍；最後，陸軍對空降敵軍實施掃蕩及心戰喊話，成功殲滅敵軍。

被空投的悍馬車駛回營區後，特戰官兵在車側噴上三傘、悍馬圖示及地名昌隆，代表通過空投試煉。

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  • ▲漢光演習聯雲操演昨在屏東昌隆農場進行，重達二七五○公斤的悍馬車高空空投，成功落於目標區。 （記者張忠義攝）

    ▲漢光演習聯雲操演昨在屏東昌隆農場進行，重達二七五○公斤的悍馬車高空空投，成功落於目標區。 （記者張忠義攝）

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