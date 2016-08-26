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蔡英文戴鋼盔著防彈衣 全程視導聯勇操演

2016-08-26

〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／屏東報導〕國軍「漢光卅二號」演習重頭戲「聯勇操演」，昨在屏東仁壽山訓場登場，整合空軍戰機、陸軍航特、裝甲、砲兵等作戰單位，實兵、實彈輪番打擊假想敵，現場爆破聲不斷，場面震撼逼真。

操演官兵表現 總統高度肯定

總統蔡英文身著防彈衣、頭戴鋼盔，坐在參觀台第一排全程視導。她不時和身旁將領交頭接耳，並在軍方人員引導下，數度起身觀看演習狀況，在官兵精準射擊命中目標時，蔡立即拍手給予鼓勵。演習後，總統高度肯定操演官兵表現，稱讚三軍展現精確射擊能力、調度效率，平時訓練「沒有白費」。

一枚標槍飛彈 未順利發射

不過，此次操演一度「凸槌」，表定發射四枚美製反坦克「標槍飛彈」，前三枚皆精準命中戰車靶後，第四枚竟無法射出。國防部發言人陳中吉說明，標槍飛彈為「熱源追蹤飛彈」，第四枚因射手無法追蹤鎖定熱源，安全考量下停止射擊，但武器設施沒有問題。

至於標靶熱源逸失的原因，軍方研判，飛彈在戰場上可追蹤戰車引擎的熱能，但演習戰車靶非活動式、沒有引擎，而是藉由加熱方式散發熱能，可能和熱源分散，或者熱源溫度不足有關。

除上述插曲，昨日操演順利，先由UAV無人機偵蒐，隨後F-16、IDF戰機及陸軍航特AH-64E阿帕契、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機輪番對地轟炸、機砲射擊，UH-60M黑鷹直升機吊掛一輛突擊車直抵戰場，突擊隊員流暢地自直升機垂降登車，向敵軍挺進。陸軍砲兵、CM11坦克、CM33裝甲車與步兵協同作戰，順利殲滅仁壽山想定目標。

國防部統計，此次聯勇操演動用空軍F-16、IDF戰機、海軍濟陽級軍艦、陸軍航特AH-64E、AH-1W攻擊直升機、UH-60M運輸直升機、M109A2自走砲車、突擊車等廿一類、一四三件武器裝備，各式火砲彈藥共廿四類、七千八百九十三發。

此外，操演周邊道路昨清晨竟有空拍機起飛，民眾舉報後，特勤及警方趕往了解，將自稱喜愛阿帕契直升機的張姓軍事迷帶回偵訊。經檢視內容未進入基地內拍攝，但因事發地接近恆春機場，警方函轉民航局調查是否違反民航法規。

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  • ▲UH-60M黑鷹直升機昨在演習中吊掛特戰突擊車，直抵戰場。（記者簡榮豐攝）

    ▲UH-60M黑鷹直升機昨在演習中吊掛特戰突擊車，直抵戰場。（記者簡榮豐攝）

  • ▲聯勇操演昨表定發射四枚「標槍飛彈」，前三枚精準命中戰車靶後，第四枚因無法追蹤鎖定熱源停止射擊。（記者簡榮豐攝）

    ▲聯勇操演昨表定發射四枚「標槍飛彈」，前三枚精準命中戰車靶後，第四枚因無法追蹤鎖定熱源停止射擊。（記者簡榮豐攝）

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