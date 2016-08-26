總統要求國軍 明年須有新軍事戰略
〔記者涂鉅旻、蘇芳禾／綜合報導〕總統蔡英文昨首度以三軍統帥身分視導年度漢光演習，她除讚賞操演內容，也強調國軍需有一套新的軍事戰略，並承諾將把單兵裝備提升，做為優先施政項目之一。
視導漢光演習 允優先提升單兵裝備
蔡總統昨赴屏東仁壽山訓場視導「漢光卅二號」演習「聯勇操演」後，提醒國軍面對的挑戰，有些來自外部結構限制，「有些是我們自己做得不夠好」，國軍現階段需要一套確認方向、改變文化的「軍事戰略」，她已責成國防部在明年一月完成初稿，現正由國防部長馮世寬、參謀總長嚴德發督導下積極進行。
對於國軍新的「軍事戰略」內容，國防部發言人陳中吉昨受訪僅表示，尚在研議中。
國軍正進行迷彩戰鬥服換裝工作，蔡總統致詞時也提及，她看到官兵身著的數位迷彩服，「我有感觸，裝備更新要再快一點」，政府今年開始，會把單兵裝備提升做為優先施政項目之一。
她並強調，國軍每項工作，都要按照準則規規矩矩來做，如沒標準、標準不符合現實狀況，特別是紙上談兵的事項，都要重新律定。她重申，國軍的榮辱，就是她的榮辱，不論問題出自哪裡、遭遇什麼樣的批評，她都會跟大家一起面對。
總統表示，現階段國軍，需要一套確認方向、改變文化的軍事戰略，她已責成國防部在明年一月完成初稿。這份新的軍事戰略，除蒐集各方意見，更應該透過國軍內部發想和討論共同完成。
總統也說，國軍有最優秀的專業軍官，每一個人都有一顆求新、求變、求好的心，希望大家能充分發揮創新思維，一起打造新國軍。
戰車翻覆四殉職官兵 總統核定追晉
另外，陸軍八軍團五六四旅月中發生CM11戰車翻覆墜溪事件，造成四死一傷悲劇，總統特別提及，她要向殉職的中尉吳得瑋、上士陳世坤、下士陳秉逸、一兵張志偉，以及他們的家人，表達最深的哀悼之意，她也已核定追晉事項。
總統府發言人黃重諺並轉述，演習後，總統離場行經五六四旅休息處，特別去向士官兵打氣致意，並關心大家在這麼熱的天氣，還為演訓努力，提醒大家要多喝水，此外也跟官兵們話家常，詢問現場是否多是南部在地子弟。
黃重諺說，總統詢問官兵「有人臉上的偽裝迷彩怎麼都掉下來了？」「熱不熱？」了解狀況後，她當場承諾，會幫大家採購較好的單兵裝備，例如迷彩膏品質較好的，比較不會掉色，也照顧到大家的安全性。
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