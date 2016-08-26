藍質疑黨產會名單 顧立雄︰回歸專業考量

2016-08-26

〔記者施曉光、楊淳卉、項程鎮／台北報導〕針對行政院不當黨產處理委員會內定名單，國民黨昨日召開記者會質疑名單一片「綠油油」，完全不符該委員會內定主委顧立雄先前承諾會顧及黨派與政黨的平衡性，完全不及格，應該重提名單。顧立雄則回應，在徵詢人才過程中，要維持人選的政黨平衡有困難，最後選擇回到專業作考量。

國民黨文傳會副主委李明賢還將矛頭指向顧立雄，質疑顧立雄六月底才與民進黨市議員何志偉掛牌聯合服務處，分明就想選台北市長，如今又要來當行政院不當黨產處理委員會主委，究竟是要當主委？還是暗度陳倉，要選台北市長？他向顧喊話，若要選市長，就辭去主委，否則就應關掉聯合服務處，不要「摸蜆仔兼洗褲」！

他質疑，顧立雄能堅守行政中立原則嗎？在不當黨產處理委員會還未掛牌運作前，第一張的政黨平衡支票就已跳票，難道還有臉做下去？

對於被指仍想競爭下屆台北市長，顧立雄否認，強調現在最重要的事情，就是把不當黨產處理委員會的工作做好。至於聯合服務處，顧表示，會儘快與何志偉商議，關掉聯合服務處。

洪培根具檢察官身分 檢協反對列名

此外，對於廉政署副署長洪培根擔任黨產委員會副主委，檢察官協會昨晚發布聲明，認為不當黨產處理委員會職務，不宜由檢察官出任，如法務部希望洪培根出任，最好讓洪先辭去檢察官身分，檢協會希望法務部不要強行通過人事案，「以免折損洪」。法務部政務次長陳明堂表示，尊重檢協會意見，會再進行了解。

法務部檢察官人事審議委員會八月十九日開會時，決定暫不通過洪的人事案。檢審會預定下週一再度開會，法務部將重提洪的人事案。