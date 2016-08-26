王婉拒掌海基會 府另從經貿領域覓才

2016-08-26

〔記者邱燕玲、蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統廿日與媒體茶敘時表示，月底將宣布海基會董事長人選。據了解，原被小英鎖定的前立法院長王金平已明確向蔡政府婉拒此職務，蔡政府確定將另覓替代人選，徵詢人選是在經貿領域有涉獵的人士，不過，高層對於名單保密到家。

據了解，最初討論海基會董事長人選時，蔡提出謝長廷、宋楚瑜兩位人選，但徵詢黨內重要人士意見後，認為這兩人不適合，之後就轉而鎖定王金平。

據指出，高市長陳菊在今年農曆年初四時，曾代小英探詢王金平接掌海基會的意願，王當時未作任何表示，但私下開始研究接掌與兼任的可能性。據悉，國民黨方面曾做過相關民調，贊成王金平接任海基會董事長的占多數，但國民黨將民調列為機密未公布。

蔡政府上任後，兩岸交流陷入停擺，能否打破僵局，是王金平是否願意接掌海基會的關鍵。王金平原有意試試看，但蔡英文就職演說以「尊重九二會談的歷史事實」取代九二共識，中國方面仍不為所動，兩岸關係停滯不前，王認為在此情形下接任沒意義，從此打消念頭。但蔡對未來化解兩岸僵局有信心，因此持續勸進王。

今年七月廿一日，小英在高雄授旗奧運代表團時，曾當面詢問王金平，王當時婉拒，請蔡另覓他人，但小英不死心，仍繼續勸進王；八月八日蔡再致電王，盼王接下此職務，王依舊婉拒，認為應找其他更有能耐的人。王明確表達拒絕的態度，蔡政府因此另覓人選。

王原本已與國民黨主席洪秀柱取得默契，也向友人說「蔡英文一直在等他點頭」，所以接任的意願不低，只是忌憚藍營內部反對勢力而猶豫不決。同樣情況也發生在扁政府時期，當時扁曾徵詢王擔任行政院長，王同樣因考量黨內情勢而放棄出任。