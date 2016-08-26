「香江論壇」政治審查 楊偉中等三人禁入港 改由北京中意者出席

2016-08-26

〔記者林良昇／台北報導〕前國民黨發言人楊偉中等三人原受邀參加在香港舉行的「香江論壇」，卻臨時遭禁止入境，由澳門理工大學名譽教授邵宗海、專欄作家陳淞山與范疇取代。相關人士透露，換上北京「可接受」、「受歡迎」的人士，與即將舉行的香港立法會選舉有絕對關係，此舉也嚴重破壞香港的一國兩制。

楊偉中、前民進黨立委郭正亮、台師大政治所教授范世平、前台聯黨主席蘇進強等四人受香江文化交流基金會之邀參加香江論壇，早在數週前已申請好香港簽證，卻在廿四日由香江文化交流基金會主席江素惠轉知，楊偉中、郭正亮、范世平等三人遭拒絕入境。

我官員︰中國憂心「台灣因素」影響立法會選舉

楊偉中即將出任不當黨產處理委員會委員、郭正亮即將遞補就任民進黨不分區立委、范世平則為陸委會諮詢委員，都在政府有相關職位，被視為是北京拒絕其入境的背後因素。江素惠在接受媒體訪問時也提到，所有出任民進黨公職的人士，都不能入境香港。

唯一獲准出席的蘇進強早和台聯分道揚鑣，取代楊偉中等三人出席的邵宗海曾是國民黨國大代表，陳淞山雖曾為前扁辦主任，但和民進黨漸行漸遠。一位熟悉兩岸生態的人士分析，觀察出席名單，他們身分或言論較受北京「歡迎」，是北京願買單的主因。

政府官員私下透露，過去已申請到港簽，卻臨時變卦不能入境香港的事情前所未聞，過去連有台獨立場的人士也能入境，享有香港的言論自由；此事件明顯看出北京擔心「台灣因素」影響香港九月四日的立法會選舉，已嚴重破壞香港的一國兩制。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，包含先前民進黨立委邱志偉因颱風因素入境香港遭歧視待遇在內，都已對港府嚴正表達我方立場。邱垂正強調，希望港府能以正面及包容態度對待不同意見人士，中國大陸也應信守對香港一國兩制的承諾。