罕見！彰市4位前後任市長 團拜排排站

2019-02-11 16:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所今天舉行新春團拜，大家互道恭喜之餘，市長林世賢致詞強調，他誓言排除萬難促成彰化市的大進步；團拜中包括前市長葉滿盈、陳杰與邱建富也都一起出席，與現任市長林世賢互稱：「市長恭喜！」形成前後任4位市長排排站的珍貴畫面。

這場充滿喜氣洋洋的新春團拜在介壽生活藝文館熱烈展開，現場有市長林世賢率領的市公所團隊、市民代表會，以及縣府官員、縣議員、里長、各機關學校、社區等共數百名嘉賓與會，熱鬧萬分，其中，第11、12屆市長葉滿盈、第13屆市長陳杰、第16與17屆市長邱建富都出席，與現任的第18屆市長林世賢4人排排站，形成全場焦點。

林世賢致詞表示，雖然他上任才1個多月，為表達對監督市政的市民代表會高度尊重，已兩度率領公所主管拜會過主席陳文賓與副主席鄭清龍等人，向他們報告重要市政項目，包括即將到來的南瑤宮笨港進香活動等；他強調，雖然今年的笨港進香預算只有400萬元（約去年的一半），仍會熱鬧辦好。

他強調，彰化市諸多重大建設在即，包括鐵路高架化、台中捷運到彰化、大埔排水溝南外環道及人本計畫友善人行道闢建與改善等，都需要和縣府充分合作，未來在縣市合作之下，定能促成彰化市的大進步。

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