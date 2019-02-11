過年後甩油減脂 盧秀燕運動迎春

2019-02-11 15:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕農曆過年大啖美食不節制，年後變胖成常態，台中市長盧秀燕和運動局長李昱叡到市政公園拍暖身操影片上網，邀請市民和她一起運動，網友紛留言「要多運動健康最重要！」、「跟著市長動，我真的立刻就瘦下來了耶！」。

盧秀燕關心市民健康，特別到市政公園做暖身操，提醒大家收心上班。她說，參加許多春酒及聚餐活動，已胖了2公斤，相信不少人在春節也大吃大喝又沒運動，應該也會變胖。

她也說，聽說李昱叡以前曾胖到100公斤，後來靠運動維持標準體重80公斤，希望李指導如何瘦身，示範跳繩、伸展操教民眾甩油。李當場示範，盧也認真地跟著舒展筋骨，每個動作都不馬虎，並拍成影片上傳。

網友看完影片紛紛留言，「要多運動健康最重要，才能為市民打拼！」、「市長的努力打拼我們感受到了！」、「市長注重體育，很棒，李局長是位非常優秀的體育人，台中加油。」、「跟著市長動，我真的立刻就瘦下來了耶！市長好棒啊！」

此外，盧秀燕也手拿中台灣元宵燈會的「飛天豬小提燈」打廣告，邀請大家一同在16至24日到台中森林公園參加燈會，現場會免費發送網路票選第一名的「飛天豬小提燈」，可愛巧思，會飛又會動，歡迎大家共同歡度元宵。

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