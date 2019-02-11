提振國防自主 政院：國造高教原型機9月出廠

2019-02-11 14:48

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院已將最新施政報告送交立院，針對國防自主政策，行政院指出，107年已完成國機國造專案「新式高教」原型前身段結構組裝，全案已進入實體製造組裝階段，以108年9月達成原型機出廠為目標。

根據國防部預算顯示，軍方委請中科院及漢翔公司生產共計66架新式高教機，總經費達到686億元，全案預計民國117年完成。

行政院表示，已研擬完成「國防產業發展條例草案」，透過立法結合政府與民間力量，營造「經濟建構國防、國防支援經濟」循環效益，落實「國防自主」政策目標。該草案業經108年1月17日政院院會通過，並於同年月19日函送立院審議。

施政報告表示，107年已完成國機國造專案「新式高教」原型前身段結構組裝，全案已進入實體製造組裝階段，以108年9月達成原型機出廠為目標。

在國艦國造方面，行政院指出，包括潛艦國原型艦，新型兩棲船塢運輸艦，高效能艦艇（沱江艦）量產，以及快速布雷艇，新型救難艦等5項，規劃長期，分批造艦，並建立供應鏈，期以國防需求，帶動相關產業發展。

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