竹市議會新春團拜展新意 典雅茶花藝文展相呼應

2019-02-11 14:25

［記者洪美秀／新竹報導］今天是農曆年後第一個上班日，新竹市議會以別開生面的茶花展舉辦新春團拜，議長許修睿說，竹市是茶花盛產地，培育出1000多種各式各樣茶花，而茶花盆栽可陶冶心性，更可搭配花器及陶甕或珍貴器皿相襯，期許透過茶花盆栽展，祝賀大家新春新展望。

新竹市茶花研究學會理事長洪素靜也說，茶花是竹市特產，該會已辦過無數次茶花展，大多在戶外，這是第一次嘗試在辦公場域展出茶花，市議會典雅的歷史建物，搭配茶花的高雅，正好相戶輝映，肅穆又不失柔美。

議長許修睿也說，茶花研究學會在他上任後就很熱心，每週都在辦公室義務提供不一樣的茶花擺設，讓辦公室生意盎然，此次茶花展選在市議會內佈展，期許將典雅美麗綻放的茶花推廣出去，邀請大家來市議會賞茶花，還可看到多樣性的茶花盆栽。未來也希望市府將茶花產業納入觀光休閒推廣重點項目，可設立茶花藝術創意園區，把竹市的茶花之美行銷出去。

洪素靜說，此次在市議會內的茶花展，展出多株名為「情人節」的茶花，可讓參觀民眾在2月14日情人節前夕來拍照、打卡。另以議會為展場，也邀請插花名家林美姿及謝美足結合櫻花蒼勁枝幹與柔美典雅的茶花，創作出「花開富貴」的茶花大作，展現新年喜氣景象，而其使用的花器是名列文化局無形資產收藏的螺鈿藝術家張茂森的作品「鐵骨文禽」，更是相得益彰

另有中國清末出自廣東的古董級琉璃花盆，還有竹市在地金山面的百年金煉甕，將茶花與百年歷史的新竹陶甕共展輝映，極具人文氣息。

許修睿除邀請市議員參加新春團拜，新竹市副市長沈慧虹、秘書長陳章賢和多名局處首長也參與市議會新春團拜，一起在優雅的茶花展中互道恭喜。

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