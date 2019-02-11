強化戰備！政院施政報告：優先投資新型戰車及無人攻擊載具

2019-02-11 13:52

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院已將最新的施政報告送達立法院，根據報告內容指出，為強化國防建軍備戰實力，國軍規劃108年優先投資「新型戰車」、「新一代飛彈巡防艦」及「無人攻擊載具」等主要武器。

軍方官員指出，無人攻擊載具就是由中科院自行研製的騰雲大型無人機，今年將要從偵蒐型進入到可掛載飛彈的攻擊型；此外，中科院研製完成的反幅射無人武裝載具，也將進入實測階段。

施政報告指出，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，以及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想指導，以創新不對稱手段，創造局部優勢與建構可恃戰力。

行政院說，國軍107年兵力整建，以快速提升戰力為目標，除兩艘「派里級」巡防艦成軍服勤外，並持續執行「裝步戰鬥車」、「長程重型潛射魚雷」及「F-16A/B型戰機性能提升」等武器裝備籌獲案。

在強化情監偵與通資電效能方面，施政報告指出，對於區域情勢共軍演訓暨臺海周邊事活動，均能嚴密監偵掌握並按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

另針對當前敵情威脅與科技發展，全般規劃網路戰及電子力整建並置重點於網路人才培育及安全防護、通信平臺指管系統能量提升。

完成國軍衛星通信換裝，並賡續更新環島光纖老舊系統提升指管、通信及網路系統整體安全強度與裝備效能，確保暢無虞。

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