兩岸官方互動冷 台商盼兩會恢復往來

2019-02-11 13:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕政府積極歡迎台商回台發展，珠海台商協會會長葉飛呈今天表示，中國大陸投資環境有所改變，若政府能夠比照二、三十年前大陸招商招式，創造誘因，相信很多台商會回流。對於兩岸氣氛，葉飛呈與台企聯創會會長張漢文都說，希望海基會與海協會兩會能夠恢復互動往來，兩岸和平發展。

海基會、陸委會、經濟部、中華民國全國工業總會與中華民國全國商業總會今天上午在台北圓山大飯店聯合舉辦「2019大陸台商春節聯誼活動」，活動主題為「金豬報喜、歡迎回家」，出席賓客將近600人，座無虛席、場面熱絡，海基會董事長張小月也說，今年出席台商人數達近年最高峰，總統蔡英文也出席與台商搏感情。

中國國家主席習近平今年一月發表習五條，提出一國兩制台灣方案等主張，並迅速遭我國拒絕。對於兩岸氣氛，台商會否感覺成為夾心餅？葉飛呈受訪時說，根據他個人接觸和感受，沒有感到兩岸什麼敏感或不穩定，「該穩定的都已經穩定，經營環境不適合，該破產或轉移的也都做了」。

葉飛呈強調，台商基本的要求和認同是希望兩岸和平發展，目前各地台商會長都身兼和當地溝通的橋樑任務，會長當然有責任和義務溝通，但仍非常期盼海基會和海協會能夠互動往來。張漢文也說，中美貿易關係和一國兩制等各方面，好像給大家帶來緊張感，但真正思考的話，從鄧小平開始，對岸的政策就是如此。張漢文表示，對台商來說，盡自己的力量維繫兩岸，也希望兩會有很好的政治機制，在檯面上談這些問題，維持兩岸永久的和平。

而政府多次喊話，並提出方案歡迎商返台投資，對此，葉飛呈說，其實大陸現在的投資環境已經變了，土地嚴謹、人工也缺乏，所以很多台商想往東南亞或者甚至回台投資。五缺之中最主要是缺工和缺地，他呼籲政府創造誘因，如果能比照二、三十年前大陸的招商招式，他相信很多台商會回流。

台企聯榮譽會長張漢文 11日出席2019大陸台商春節聯誼活動。（記者羅沛德攝）

珠海台商協會會長葉飛呈 11日出席2019大陸台商春節聯誼活動。（記者羅沛德攝）

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