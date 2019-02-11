總統初選7成民調3成黨員票 林明溱改口：我也認同

2019-02-11 13:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍營南投縣長林明溱過年前對藍營總統產生方式開出第一槍，要求全民調產生，今天在縣府團拜時改口，吳主席若要以7成民調3成黨員，自己也認同，只求人選趕快參生，一決定人選黨公職就全力輔選，才能贏得勝選。

林明溱今天在南投縣府各界新春團拜時，再度主動疾呼「國民黨內總統參選人要趕快產生，而且要提可以當選的人！」。

吳敦義大年初三返鄉到草屯多間寺廟參拜時，再度重申黨中央一向是民調佔7成，民調佔3成，今年還是會依該原則處理，與林明溱日前丟出的「全民調產生藍營總統人選」不同調。

林明溱今天改口，不管什麼方式產生人選，若中央要民調7成黨員投票3成，自己也認同，就是趕快決定採用什麼方式，而想選的的人快去登記，只要經由黨中央決定的方式產生，南投縣人一定全力支持與輔選。

林明溱今天也重申與對岸的關係很重要，過去日月潭締結的姊妹湖縣，每年都有70萬人來南投縣觀光，今年會繼續跟這些姊妹湖縣交流，請他們來南投縣觀光。

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