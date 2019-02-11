澎湖縣長拜「神明縣長」 盼馬公中正路交通問題多贏

2019-02-11 13:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日為新春開工日，澎湖縣長賴峰偉率副縣長許智富、秘書長胡流宗及縣府一級主管，前往馬公城隍廟依循古禮祈福參拜，由於城隍官階相當於縣長，出現人間縣長拜神明縣長的局面，賴峰偉希望城隍能協助解決停車問題。

城隍廟創建於清乾隆44年（西元1779年）曾經修建過數次，至民國22年修建奠定目前廟貌的基礎。城隍廟奉祀的主神為城隍爺，俗稱「陰間縣太爺」，最近一次修建至民國89年年初才完工，由於城隍掌管人的一生善惡紀錄，因此城隍爺的執掌是和人的禍福有直接關係，香火相當鼎盛。

澎湖縣長賴峰偉今日率同縣府一級主管，由城隍廟主任委員顏敏雄、啟明里長謝宗輝等人陪同下，依循古禮參拜城隍祈求國泰民安，同時賴也引經據典，道教書籍記載新任官者必先前往城隍廟奉告，方能視事；賴峰偉表示，展望新年，將是澎湖突破、進步的一年，縣府將竭力為民眾解決困難與問題，建立政府與民眾的互信，團結一心，開創澎湖美好未來。

另一方面，賴峰偉上任後推動的馬公中正路淨空交通運輸政策，由於取消停車格造成的紛紛擾擾，引發不少民怨，賴峰偉也放在心上，參拜神明縣長城隍爺時，不忘上香祝禱，希望能尋求多贏的方式，讓馬公市中正路交通順暢、民眾停車方便及停車場都能善盡其用等。

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