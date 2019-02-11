監察院新春團拜 張博雅盼同仁不要過勞

2019-02-11 13:08

〔記者謝君臨／台北報導〕結束9天年假，監察院今於開工首日舉行新春團拜，院長張博雅除了期盼風調雨順、國泰民安，也祝福每一位同仁健康快樂、吉祥如意，「監察院的業務能夠順利推展，所有同仁不要過勞」。現場並由琴聲表演藝術學社演唱「望春風」等歌曲，另舉辦摸彩活動，由院長及多名監委抽出得獎的幸運兒。

監察院今依循慣例，在春節假期後舉行新春團拜，現場冠蓋雲集，除了院長張博雅、副院長孫大川、監委陳師孟等人，審計長林慶隆也率領同仁到場祝賀。現場並由琴藝社演唱「望春風」、「春風吻上了我的臉」、「快樂天堂」3首歌曲，另舉辦摸彩活動，由院長、副院長及多名監委抽出59位得獎者。

張博雅致詞表示，這一次年假較長，共有9天，很多同仁都去旅遊，相信也讓身心獲得休息和復原，祝福全體同仁，我們需要風調雨順，更需要國泰民安，更重要的是，每一位同仁都要健康快樂、吉祥如意，監察院的業務能夠順利推展，同仁不要過勞，大家健康平安，諸事吉祥。

在摸彩活動時，主辦單位巧妙地把獎項名稱連結監委姓名，由監委陳師孟、高鳳仙、陳慶財等人，分別抽出「名師出高徒」、「高風亮節」及「萬貫家財」等獎項，其中也出現監委抽中監委的有趣情況。

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