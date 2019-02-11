賴清德新年三大願望：讀書、睡覺、釣魚

2019-02-11 12:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆大年初七開工第一天，前行政院長賴清德下一步動態備受外界關注，他今日接受yahoo網媒直播專訪表示，新年三大願望是「讀書、睡覺、釣魚」，最近都有睡到自然醒，「感覺很棒！」

賴清德指出，「讀書、睡覺、釣魚」是新年三大願望，他最近讀了與經濟、科技、國際局勢有關的書，過去自己從政20多年幾乎都沒有假日，從民代到政務官以來都是如此，卸任這段日子是從政以來最輕鬆日子，最近都有睡到自然醒，而以前都會去釣魚，未來想去海邊釣魚，下一步是希望去釣魚。

賴清德也說，他最喜歡的運動是打棒球，現在因為時間或工作關係，運動以在家跑跑步機較多，之前則是無法在外面跑步。

針對會不會去從事衝浪運動？賴清德開玩笑說，是像陳其邁那種「衝浪」嗎，陳其邁得到那個衝浪機會，代價是輸掉了高雄市長，蘇院長有提醒陳說，下次衝浪記得要「翻面」。

「我喜歡看電影！」賴清德分享說，以前他會帶妻子和孩子去看電影，大學時代有參加一個看影片的社團，若只選一部片會選「愛的故事」這部片，記得音樂非常好聽，國片的話是很喜歡「魯冰花」這部片，最喜歡的演員則是克林伊斯威特。

賴清德更推薦，台南這幾年咖啡店很多，尤其府前路和永福路交叉路口附近有一家，導演李安之前回國兩人在那喝過咖啡。

賴清德提及，文學家葉石濤也寫了很多台南景點在小說，以前市府出了很多小吃路線，台南是台灣第一個首都，從歷史縱深來看非常久遠，左鎮菜寮溪還發現史前人類頭蓋骨化石，新市那邊考古遺址有發現台灣土狗的化石，民眾都可來台南觀光。

賴清德指出，台南市區有許多日治時期舊建築保存下來，歷經許多朝代，台南真的是台灣的文化首都，「文化首都」就是自己當台南市長任內的第一項政策。

此外，針對台語要在學校還是家中學？賴清德認為，他在家通常是以台語或雙語交談，因為自己從小在鄉下長大，有說台語家庭的在家可以學台語，有的家庭沒有講台語的，所以要在學校學台語。

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