華航罷工爭議未解 監委調查行政單位疏失

2019-02-11 12:56

〔記者謝君臨／台北報導〕中華航空機師工會成員不滿疲勞航班等問題未解，於8日清晨6點啟動罷工。對此，監察委員張武修指出，華航身為「國航」，卻自2015年至今，已有多次罷工紀錄，為釐清交通部及主管單位是否涉有疏失，今立案展開調查。

張武修指出，本次調查主要可概分成兩大區塊，第一是2015年後，以華航機師為主的桃園機師工會通過罷工投票，後來雖因勞資協商結果，而未實際罷工，但主管機關是否有妥善處理；第二則是本次華航罷工，交通部是否預先知道，事前勞資雙方是否已有在談，或是之前沒處理好才導致本次罷工，須深入調查。

張武修說，華航與長榮身為「國航」，是我國航空業重要指標，很多經濟民生都須仰賴航空業，無法靠海運，尤其台灣四面環海，更需要航空公司提供民眾相關服務，政府既然有投資，且2015年起華航就有罷工跡象，2016年又有空服員罷工，加上本次已是第3次，主管單位是否有去了解，並積極介入，值得注意。

張武修強調，新聞報導出來的資訊往往是表面，私底下原因為何，急需進一步調查釐清，華航罷工已是第3次，主管機關不能說沒有責任，尤其我們替代方案太少，華航又是國人出境的主要大宗之一，在這樣的情形下，我們很需要它健康的經營，發生罷工對國人影響甚鉅，也傷害華航國際聲譽，對台灣並非好事。

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