高雄百貨公司廁所驚見反韓標語 前鎮高中校方說明

2019-02-11 12:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高市前鎮高中學聯會在臉書貼出聲明稿，指有民眾在百貨公司廁所發現「韓天不倒，高雄不會好？」的標語貼紙，呼籲「反造神」、「反洗腦」，並署名「前鎮高中學聯會」，該會緊急澄清「並非本會所製作，也絕非本會張貼」，並保留法律追訴權，全案正調查中。

前鎮高中校長夏日新今表示，該校學聯會主席是昨接到網友私訊一張標語貼紙，表示在新光三越左營高鐵站的廁所內發現的，紙條並署名「前鎮高中學聯會」。

夏日新說，該校獲報第一時間，就進行校安通報並至轄區草衙派出所備案，另教官也至舉發地點新光三越、彩紅市集及捷運左營站的廁所巡查，均無發現如網友描述的貼紙，詢問百貨公司清潔人員也未發現類似貼紙。

夏日新指出，該校學聯會昨緊急在臉書發澄清稿，強調「並非本會所製作，也絕非本會張貼」，學校保留法律追訴權，若發現是學生所為，以校規嚴懲，全案正調查中。

夏日新強調，未經學校相關會議議程所對外之公開文宣、廣告標語，均非該校所為且不代表該校立場。

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