中市議會新春團拜 議長期許府會和諧

2019-02-11 12:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會今天舉行新春團拜，議長張清照、副議長顏莉敏及多位市議員互道恭喜，市長盧秀燕也率3位副市長及市府多位局處首長前往祝賀。張議長期許市府與市議會透過溝通協調，讓議事運作更順利、府會關係和諧圓滿！

市議會新春團拜現場喜氣洋洋，議長張清照、副議長顏莉敏、國民黨團書記長張瀞分、民進黨團總召李天生與多位議員齊聚一堂，共同祝福大家新年快樂；張議長、顏副議長也發放紅包，氣氛相當熱鬧。

張清照表示，今日是初七、也是上班的第一天，感謝大家在百忙當中參加新春團拜，祝福大家身體健康、諸事如意；也期許未來市府與市議會各項業務的推動，透過溝通協調的方式處理，讓議事運作更順利、府會關係和諧圓滿！

顏莉敏也說，非常開心能與議會所有同仁及市府所有的好朋友一起參加今日新春團拜，今年是金豬年，祝福大家金豬年好運滾滾來，心想事成、諸事順利、諸事吉祥！

盧秀燕表示，今天是開工首日，她與市府團隊祝福議員及議會同仁新年快樂，豬年行大運；新的一年市府會認真拚經濟及服務大家，也期待民意代表們多給予市府指導，讓施政更加順利、為民謀福利。

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