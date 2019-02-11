王金平：小英總統「做轉型正義完全失敗」

2019-02-11 12:42

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平上午接受POP RADIO《POP搶先爆》黃光芹專訪時表示，民進黨候選人幾乎定於一尊了，應就是蔡英文總統，現正尋求支持度的提升，希望她做的很好，利於國家人民，但她推年改讓很多人受傷不滿，不是很有機會可以改善；他並直言小英「做轉型正義完全失敗」。

王金平指出，原本蔡政府希望消弭過去恩怨仇恨，要和解，換來新的合作，但卻製造了新的對立一樣，若還未走出怨恨舊傷，平復對立衝突，轉型正義就無法做好，何況還有官員更激化，讓民怨存在。

對於兩岸未來如何走？王金平指出，有3選項，統、獨、九二共識，現在統也統不了，獨也獨不了，九二共識就是維現狀的基礎，但民進黨不接受，台灣何去何從？現面臨中國大陸要的是一中原則，美國要的是一中政策，在這兩大國中如何取得平衡，就是要思考的基礎。

王金平表示，什麼共識都沒關係，一定要國內先取得共識，因此若他當選總統，會邀國內共商、討論出共同見解，才能和對岸來談，做很好的往來，因此現在他對九二不表示意見，先集合國內定調後再運用。

至於是否主張修憲？王金平說，到時再看各界共識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/