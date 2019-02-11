台灣年味飄進德國！我駐德代表處自製小豬饅頭拚外交

德國國會議員Thomas Hacker（右）、自由民主黨Mühldorf地方黨團主席Sandra Maria Bubendorfer女士（中）及國會議員辦公室副主任Karl Licht（左）開心拿著台式小豬饅頭合影留念（我駐德國慕尼黑辦事處提供）

2019-02-11 12:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼上回以「台灣滷肉飯」推廣台灣美食文化後，我駐德國慕尼黑辦事處再出擊！適逢農曆春節，辦事處同仁特地自製台式小豬饅頭、搭配豬年，向多位國會議員介紹台灣農曆春節，以非傳統方式替台灣拚外交，出席活動的多位國會議員則開心拿台式小豬饅頭合影留念，一邊「吃小豬」、一邊「沾喜氣」，盼能藉此讓更多外國友人了解台灣特殊的農曆春節文化。

我駐德國慕尼黑辦事處日前便曾利用出席德國國會議員餐敘的機會，以自製滷肉飯便當，請議員辦公室主任及議員助理品嚐台灣平民美食，菜色雖然簡單，仍有其他議員辦公室同仁「聞香而來」，我駐德國慕尼黑辦事處臉書小編將訊息貼上臉書後，還在貼文中表示，歡迎來自國際各式各樣的支持，包括外國朋友不畏懼某國施壓，一起公開吃滷肉飯聊天，也是表達對台灣的支持。

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