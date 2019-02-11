被問今年網路聲量 柯P淡回「有可能」有差

2019-02-11 12:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲向來是網路聲量霸主，近期卻被「韓流」淹沒，不但高雄市長韓國瑜躍升第一，柯甚至也輸給總統蔡英文，即使柯文哲在過年期間找來4個網紅合體似乎也不見效。柯文哲今受訪對此看似不以為意，他表示網路聲量本來就不可能每天都很高，網紅只是過年期間博君一笑，沒有特別目的，但也坦言今年的網路聲量「有可能」有差了。

今天是開工日，柯文哲一早赴台北市議會參加新春團拜，民進黨市議員部分，僅鍾佩玲及黨團總召張茂楠出席。柯文哲會後受訪談到過年期間的網路聲量輸給韓國瑜和蔡英文，他直言，本來就不可能每天聲量都很高，現階段當然是韓國瑜跟小英網路聲量比較高。

至於過年找了4個網紅合體，但網路聲量跟排名仍下降，媒體問柯今年是不是真的有差了？柯只淡回「有可能啊。」他也說，網紅只是過年期間博君一笑，大家高興就好，沒有特別目的。

張茂楠受訪指出，從春聯的索取量，就看得出來民眾對柯文哲的喜好程度，紅包還是很多人排，但春聯卻沒有很多人貼，柯應該自己去民調。

張茂楠說，柯文哲的網路聲量確實降很多，網路聲量大的時候，一定是議題能夠引導網路聲量，如果議題不再出現或是不受大家重視，網路聲量降低是必然的，除非有甚麼新招，新的議題或是新的政治概念、政治意向，才會支持這個網路聲量。

張談到，不敢說是民眾對柯不感興趣，就是看看他還有沒有招，因為民眾會跟著民意走，如果當政者沒有提出一個和人民需求契合的地方，聲量不會引導，而韓國瑜還在創造輿論聲量。

國民黨市議員王鴻薇則批柯完全無心市政，她說，若是網路聲量很高，柯文哲不用這麼努力參加網紅節目，網路聲量降低是柯文哲的警訊，若要直攻2020年總統大選，柯文哲應該要看清楚，柯文哲還是會被外界檢驗政績，從柯文哲就任後都只跟網紅拍節目，若沒有拿出政績，想要提高網路聲量是很難。

王並說，事實證明柯文哲跟網紅是沒有效果，像行政院長、總統也在當網紅，但發生華航事件還是沒有處理，沒有拿出實際政績還是沒有幫助，柯文哲第二任上任後有哪些政績，通通沒有，全部問題都是選2020總統還是要組黨，柯文哲完全無心市政。

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