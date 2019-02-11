王金平：上次朱立倫要我選總統 最後「新郎不是我」

2019-02-11 12:27

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平上午接受POP RADIO《POP搶先爆》黃光芹專訪時表示，他應是在3月宣布參選總統。王金平也首度指出，上次大選國民黨提名時，時任黨主席朱立倫曾找過他5、6次，希望由他（王）出馬競選總統；王也建議可在換柱後，由黨內大老共同推薦徵召他（王）參選，沒想到之後「新郎不是我」，最後是朱立倫親自上陣參選。

王指出，朱立倫自己也在報紙上講過6次，要他來選上屆總統，朱多次到他官邸看他時說，黨依各方面民調認為，找他參選最適當，朱要求徵召他選總統，「我也同意」，一直到最後第二次來看他也沒變；但換柱前兩週朱再度來看他，他建議換柱後就停止不要動，好好找黨內大老商量，到時再說有什麼依據再徵召他（王），由這些人共同推薦給中常會，再召開臨時黨代表大會提名，這樣才完整，了不起多花兩週時間，但沒想到當天中午推薦的「新郎不是我」。

王表示，本來一直都很明確，「朱立倫來找我5、6次都是要我參選」。主持人問，以結果論來看，上次參選對朱立倫有傷？王表示，「我無法評論」，但他挑起擔子，要感謝他，「免除我很多困擾，我只要輔選就好了」。

至於這次大選是否會王朱配？王表示，各方面期待都有，這時是兄弟登山各自努力，依黨內機制競選。

國民黨總統提名若至5、6、7月才決定是否太晚？王表示，上次選舉登記應在5月中旬，因此現在黨中央決定很合道理，合慣例，至於要全民調或三七制，他都尊重黨中央、都同意。

訪問進入廣告時間時，王也坦言，「現在初選就是在準備大選了，有什麼差別呢？」「現在就在選了，有什麼差呢？」

王並表示自己「陸海軍」三面作戰都準備好了，包括組織、媒體與網路、海外動員都已開始要作戰了。

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