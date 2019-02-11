台商新春聯誼座無虛席 蔡英文喊「台商製造轉為台灣製造」

2019-02-11 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕海基會今天在圓山大飯店舉辦「2019大陸台商春節聯誼活動」，出席賓客將近600人，達近年最高峰。總統蔡英文出席向台商賀年，致詞時提到，因應全球貿易情勢，為免台商事業受到波及，呼籲台商「現在是回台的最好機會」，歡迎台商把生產基地移回台灣，「台商製造轉為台灣製造」。

海基會、陸委會、經濟部、中華民國全國工業總會與中華民國全國商業總會今天上午在台北圓山大飯店聯合舉辦「2019大陸台商春節聯誼活動」，活動主題為「金豬報喜、歡迎回家」，出席賓客將近600人，座無虛席、場面熱絡，海基會董事長張小月也說，今年出席台商人數達近年最高峰，總統蔡英文也出席與台商搏感情。

蔡英文回憶起從前擔任陸委會主委經歷說，現在雖然身份不同，但對台商的關心和以前一樣。蔡英文肯定台商們是心繫台灣、事業有成的企業家，談到全球經貿成長趨緩和美中貿易變數等挑戰，蔡英文說，經濟挑戰也是轉型升級的契機，政府朝擴大內需、尋找成長動能、改善經濟結構、降低租稅負擔等方向努力，盼透過內需成長彌補出口減緩影響，使整體經濟穩定成長，也期待台商在此過程中扮演重要角色。

繼元旦談話後，蔡英文再次向台商喊話說，因應全球貿易情勢，為免台商事業受到制裁或報復波及，對台商最有效方式就是把生產基地移回台灣，「現在就是最好機會，台商製造轉變為台灣製造！」蔡英文強調，政府張開雙臂歡迎台商回台，今年提出企業需求導向的行動方案，透過客製化單一窗口服務，整合土地、人力、水電和稅務等，致力於排除投資障礙。同時政府也將更積極發展與新南向國家策略夥伴關係，協助廠商加速佈局，「台灣一定有能力展開全新佈局」。

蔡英文也提及兩岸關係重申，「我們從來不反對兩岸交流」，兩岸地理位置這麼近，觀光、經商、婚姻等各式各樣交流互動是自然也是必然，但「都不應該被任何政治框架或前提限制或干擾」。蔡英文強調，唯有「平等尊嚴」，才能互惠互利、共創雙贏，「這也是台灣社會的共同期待」。

蔡英文再次向對岸釋出善意說，任何爭議都應該坐下來談，且兩岸穩定是亞太地區重要議題，台灣身為國際社會負責任一員，持續致力於維護兩岸關係穩定，「但責任從來不是單方面」，期待區域內所有參與者都能負起責任。

海基會董事長張小月與陸委會主委陳明通也都歡迎台商回台。張小月向台商說明海基會服務工作，包括回台投資、技術創新需求、資金匯回、課稅、二代接班等議題都是重點；除了台商，陸配、陸生也是海基會服務關懷對象，強調「海基會是大家最有利的後台」。

張小月也呼籲北京當局，兩岸交流應該基於人道和善意，不預設任何政治前提，希望北京不要為難台商，「政府應為人民服務、支持人民實踐夢想」，而不是築起長城，強迫人民為政治服務。

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