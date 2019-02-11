中市府新春團拜 盧秀燕：很多台商都想到台中投資

2019-02-11 12:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今天舉行新春團拜，市長盧秀燕以「為家人服務的心情」鼓勵市府同仁積極施政，並強調，新的一年以「拼經濟、整治空氣、建設教育文化」為3大目標，打造台中幸福城市。

市府新春團拜，包括盧秀燕、前市長胡志強夫婦、副市長楊瓊瓔、陳子敬、令狐榮達、市府局處長等人共襄盛舉。會場以台中盛產的文心蘭、百合等花卉布置，邀請市府現職及退休公教員工合唱團演唱及醒獅團表演祥獅獻瑞傳統藝術，充滿年節慶賀氣氛。

盧秀燕表示，新年3項目標，首要就是拼經濟，讓勞方、資方都能賺大錢，有好日子過。近期她也收到很多台商「鮭魚返鄉」的意願，看見台中契機，因此市府開設台商專區，提供一站式服務，歡迎全世界台商回台中投資，也鼓勵年輕遊子回台中服務。

第2項目標是整治空氣，經過要求台電降載等措施，台中空氣品質有比歷年同一時期好轉，但「革命尚未成功、仍須努力」，新的一年市府絕不手軟，要繼續加油，讓藍天再現，還市民呼吸權。

第3項目標則是推動教育文化，教育是百年樹人志業，不能因為短期看不到成效就偏廢，反而要更加重視，台中已是第2大城市，素質也要繼續往前邁進，建設台中幸福家園。

胡志強則表示，他昨天跟太太說有收到市府請帖，今日一定要到市府參加團拜，他看見整個市府團隊更優秀，期盼大家永遠保持幸福、健康、快樂。胡志強夫人邵曉鈴也祝賀所有好朋友幸福快樂，永遠甜甜蜜蜜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/