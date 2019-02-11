新北今年預算未通過 侯友宜：盡全力溝通

2019-02-11 11:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今年度總預算尚未通過，新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜表示，他已要求各局處全力溝通，並請3位副市長全力協調，希望在2月份臨時會期間，有效率地通過預算。

議長蔣根煌說，過去一年在全體同仁的努力下，讓議會議事運作順利，希望新的一年持續努力，讓各項議事工作順利推展。

副議長陳鴻源表示，目前預算尚未審查完畢，他拜託資深議員輔導新科議員，盡快將預算審查完畢，替市民做出建設，並期許侯友宜的高人氣為新北市帶來新希望，讓老百姓過更好的生活。

針對預算尚未審查通過，侯友宜表示，議會與市府要並肩作戰，今年預算本來應該在去年通過，但是在審查過程中，議員有不同的聲音與看法，他充份尊重議會，並要求各局處全力溝通，3位副市長全力協調，他一定會盡全力和議員報告，希望盡快在2月份臨時會期間，能夠有效率地通過預算，府會合作投入市政建設，讓市民有感。

是否擔心預算未過影響市政建設？侯友宜回應，例行性工作仍持續推動，並進行事先規劃，不會受到影響，但是預算通過議會的審查，是對市府最大的支持力量，規劃歸規劃，未來仍要靠預算來執行，這部分還要繼續努力。

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