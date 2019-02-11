高市府新春團拜 鋼鐵人、蜘蛛人現身

2019-02-11 11:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今舉辦新春團拜，市長韓國瑜率一級主管向市民朋友、市府團隊恭賀；他表示今年開始，高雄將進入泰的一年，鼎泰豐的泰、否極泰來的泰，同時要求市府團隊能成為服務型團隊，充滿熱情、滿足各方面期待，要讓大家對高市府刮目相看。

高市府新年團拜上午分別在四維、鳳山兩行政中心舉行，邀請獅甲國小醒獅團、樹德家商啦啦隊、新興高中管樂團、屏山國小原住民合唱團、三信家商啦啦隊接力演出，現場還安排在地農特產促銷，與市府同仁分享；四維行政中心團拜會場上，樹德啦啦隊特別規劃有鋼鐵人、蜘蛛人穿梭其中的熱舞節目，成功炒熱氣氛。

韓國瑜致詞時表示，外面都看好高雄，高雄市民同胞也越來越快樂，這個時候如果市府服務腳步跟不上、行政效率不彰，市民感受不到愉快、投資者得不到友善服務，反而會阻礙高雄進步。

他與大家共勉，今年開始，高雄要進入進入泰的一年，鼎泰豐的泰、否極泰來得泰，市府團隊要滿足市民需要，滿足各方面期待，變成服務型團隊，充滿熱情與利他，充滿歡樂，要讓大家對高市府刮目相看。

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