韓國瑜選總統？ 盧秀燕：支持會勝選的人

2019-02-11 11:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今天舉行新春團拜，媒體詢問市長盧秀燕是否推薦高雄市長韓國瑜參選總統，盧秀燕重申，支持制度性參選，並透過科學的方法，選出最有可能勝選的人。她還開玩笑說「她現在覺得減肥比她選總統還要重要」。

市府新春團拜上，盧秀燕率領各局處長與員工、社會賢達等互道恭喜。在被問到是否推薦高雄市長韓國瑜選總統時，盧秀燕表示，這是一個民主的社會，民主政治非常成熟，所有的市民朋友們、所有選民，他們有各喜各愛，或是有特定支持對象。

另方面，選舉要選贏，她覺得一定要透過科學的方法了解誰最能勝選，相信各個政黨，包括其所屬的政黨，都應該透過科學方式，找出一個勝選的候選人，選贏最重要，只要能夠選贏，不管他是誰，不管他是屆任有公職的，或是卸任無公職的，我覺得只要能夠選贏，都有獲得支持的機會。

盧秀燕強調，她個人身為從政黨員，當然必須配合其政黨的角度，另外一方面她也相信其政黨會用最公平最公正的方法，讓能夠勝選的人產出，讓所有黨員跟所有選民能夠來支持。

被問到是否有意願參選總統，盧秀燕表示，謝謝抬愛，不過她現在覺得減肥比她選總統還要重要。這4年當中，她就是專心市政、別無他想。不過，她也說當國家、黨需要妳的時候，她覺得候選人不見得要從有意願的人去找，有勝選機會的人，都是黨應該注意的。

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