華航機師罷工 蔡總統：盼勞資雙方坐下來好好協商

2019-02-11 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機師工會於8日展開罷工，造成華航多架航班受到影響取消，不少旅客行程大亂，但勞資協商卻屢屢失敗。蔡英文總統今（11日）首次談到華航機師罷工一事，強調勞資雙方應該要坐下來好好協商。

蔡英文表示，「今天是年假後開工的第一天那，我要利用這個機會來祝我們全國的民眾在新的一年一切都順利、新春愉快，我們的國家也能夠在大家共同努力之下可以越來越好。」

蔡英文說，至於大家所關心的華航的勞資爭議的事件，受到社會所矚目，行政團隊都緊盯這個案件的處理過程，行政院副院長也都非常關注這件事情，今天下午就要進行協商，希望大家能夠誠心地坐下來好好協商，展現彈性、展現、理性，創造一個聲音讓華航的經營可以更好，讓我們的勞方的福祉可以得到保障、我們的旅客的權益得到保障。

蔡英文指出，大家對於華航都有一份感情，因為它擔負的很多的使命，「所以在這個時候我們也都非常的期待華航的勞資雙方都能夠坐下來好好協商，讓社會對他們的期待不會感到失望。」

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