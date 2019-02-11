竹縣府新春團拜 副縣長陳見賢、秘書長陳季媛首度亮相

2019-02-11 11:23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府今天上午舉辦新春團拜活動，縣長楊文科在春節前任命的副縣長陳見賢、秘書長陳季媛首度亮相；楊文科說，縣長選舉時為他運籌帷幄的陳見賢接地氣、有魄力，陳季媛過去和他在公務上合作無間，兩人都將會是他的縣政好幫手。

包括立委林為洲和縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢等來賓，也參與了上午9點在縣政府會議室舉辦的這場新春團拜活動，他們和縣府主管互道恭喜，共祝新竹縣在這新的一年會更好、更有發展。

曾任縣議會議長、副議長的陳見賢，去年以國民黨新竹縣黨部主委身分執掌兵符，協助楊文科整合藍營打贏縣長選戰，可見其基層實力雄厚，在楊文科上任後被不少政界人士視為擔任副縣長的不二人選，縣府在農曆過年前發佈人事，果然是由他出線。

原為台灣科學園區科學工業同業公會的中區辦事處處長的陳季媛，6年才前從中部科學園區管理局退休，她的公職生涯大多和楊文科一起工作，兩人算是老同事，這次楊文科邀請陳季媛重回公部門，希望她協助竹縣的台知園區、竹科三期等重大建設計畫發展。

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