月底出訪傳將與馬國官員會面 韓國瑜證實：爭取各種行銷機會

2019-02-11 11:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜2月底出訪行程曝光，除原訂的促銷高雄農產品，還計畫與馬來西亞農業部長、吉隆坡市長會面；韓國瑜今證實此安排，強調既然都出訪了，若有機會向拜訪國家的高層行銷高雄，市府都會爭取，他也笑說，希望華航罷工趕快結束。

高雄市長韓國瑜2月底前將出訪新加坡、馬來西亞兩國，與當地通路商簽約、行銷高雄農漁產品，今傳出計畫有調整，可能比原訂日期提早一天出發，且將與馬來西亞農業部部長、吉隆坡市長會面。

韓國瑜今證實，既然都到了，能夠見到更高層次、推銷高雄，讓他們對高雄更了解，市府都會爭取機會；他強調任何時間，身為市長與市府團隊都會不停推銷、行銷，對於高層次會面的安排，他很樂意、也很感謝。

但韓國瑜也說，不是一次高層見面，就會有顯著成果，推銷高雄需日以繼夜、夜以繼日，一小滴一小滴水，最後彙整成溪流，必須不停做、真誠做，加上高雄全力配合，時間一久，一定會有效果。

韓國瑜與市府團隊原預定2月24日至27日，主要是前往馬來西亞和新加坡行銷高雄農漁產品，也是他擔任高雄市長後首次出訪，除了與馬來西亞Euro-atlantic、新加坡NTUC fairprice簽約，還將舉辦高雄行銷記者會。

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