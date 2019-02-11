藍總統初選晚綠2個月 孫大千批：要「打假球」？

2019-02-11 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020年總統大選尚未決定人選，黨主席吳敦義強調黨內初選約在4到6月間舉辦，對此，國民黨前立委孫大千批，「這真的是一件『損人不利己』的事情」。

「再這麼拖下去，不但『相公』聽不了牌，恐怕連原本『天聽』的那一家，也胡不了牌了！」孫大千在其臉書粉絲專頁表示，這次國民黨首次多人競爭黨內初選，黨中央卻說「依照慣例在6月底以前完成提名」，孫大千質疑是要照什麼慣例？且國民黨身為在野黨，少了執政優勢，國民黨候選人得用更多時間來做全國布局，決定候選人的時間卻要比民進黨晚兩個月，「這不是擺明要『打假球』了嗎？」

孫大千認為，這次的國民黨黨內初選是多人競爭，即使初選完推出總統候選人，還需要很長的時間做內部整合，到了6月底才黨內初選完畢，恐怕難以如期做好整合，最後恐難贏取總統大選，再加上很可能還得和無黨籍候選人外部協調，孫大千憂心地說，「照這樣無窮無盡的拖下去，到時候連黨內裂痕都搞不定了，哪有時間去處理黨外的合作問題呢？」、「『欲先取之，必先予之』，只可惜很多人都看不透這個道理」。

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