濕冷上班日 候選人搬「韓國瑜」人形立牌橋頭揮手

2019-02-11 10:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕開工日北部天氣濕冷，國民黨三重區立委補選參選人鄭世維，今天早上7點偕太太帶著高雄市長韓國瑜人形立牌，站在忠孝橋三重端向選民揮手拜票，鄭世維說，韓流當道，現在還沒有本尊（站台），「那至少要有一個分身」，一起站在連接雙北的要道上和上班族拜票。

鄭世維曾任新北果菜運銷公司副總經理，選戰以「三重賣菜郎」為號召，他說，只要是定點的拜票或活動，都會請出等身製作的韓國瑜人形立牌，以空戰來說，韓流的效應比較大的，陸戰則是新北市長侯友宜，因此文宣是他和韓、侯三人合體。

鄭世維說，民眾從三重到台北市上班有台北橋、忠孝橋、重陽橋、中興橋和高速公路等，上月28日台北市立委補選完就有站台北橋，今天又是年假後第一個上班日，特別選在忠孝橋頭，接觸這些平常在地方拜票看不到的上班族，這週也規劃，每個連接到台北市的聯絡橋樑都會去站。

至於韓國瑜何時北上站台輔選，鄭世維說，韓國瑜市長透過友人表示不用擔心，也希望他早一點來，但市政繁忙又有燈會，要給他一點時間，相信韓會在倒數5週前擇日北上站台。

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