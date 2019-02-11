海巡署籌建6艘1000噸巡防艦 預算太低沒船廠投標...

2019-02-11 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」編列總經費426億，建造141艘大小艦艇，由於造艦計畫超前，將2019年才有預算執行的6艘1000噸巡防艦，提前至2018年底執行招標作業，不過規格訂在1700噸以上，但預算卻低於過去1000噸巡防艦的造價，首次公告招標前國內船廠紛紛提出預算過低等意見，結果沒有船廠前來投標，進而流標。

根據《上報》報導，從6艘1000噸巡防艦的公開徵求資料中可看到，在功能規範需求中對船艦尺寸規格是艦長85公尺以上、艦寬12公尺以上，最大載重量400公噸與排水量在1700噸以上，設備部分須有直昇機甲板、直昇機輔降設施等，從建造尺寸與規範要求對比，造艦規格等同海巡署2000噸級的新北艦與台南艦。但此批巡防艦的招標公告總價為62億4000萬元，平均每艘造價為10億4000萬元，比新北號巡防艦16.8億、台南艦15億元還低。

若以2016年服役的4艘1000噸級巡防艦苗栗艦、桃園艦、台東艦、屏東艦相比，平均每艘為13億5759萬元，也比此次6艘1000噸級巡防艦的造價高出許多，所以此次招標公告貼出後，各家船廠紛紛表示預算太低，根本不符成本，因此首次招標沒有國內船廠投標。

針對此狀況，負責規劃招標的海巡署艦隊分署重新召開審查委員會議，討論後決議從減列備用裝備來著手，以新案於農曆春節後公告招標，依原來計劃進度來執行。

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