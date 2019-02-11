海巡署新造50艘沿岸艇反制私梟 春節前完成資格標審查

2019-02-11 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」中，噸位最小的是50艘沿岸多功能艇，不過因為計畫單位沿用過去採購價格，開出50艘共2億8081萬元招標，但國內船廠反應預算過低而流標，最後經海巡署增加預算至3億3642萬8000元後，順利在春節前收到兩家廠商投標並完成資格標審查，預定春節假期結束後進行計畫書審查，並決定得標廠商。

根據《上報》報導，海巡署過去曾在2008年籌建50艘沿岸多功能艇，目的在於追捕私梟，沿岸多功能艇可在近岸埋伏，攔截違規漁民或私梟，而此次新造的50艘沿岸多功能艇則是性能升級版，船速從35節增加到45節，艇上加裝冷氣與發電機，增設移動式幫浦，艇身採用複合材料，規格與軍用特戰突擊艇一致，皆可搭載6名武裝士兵，未來規劃在金馬防區擴大部署新型多功能艇。

不過，海巡署此次編列預算為參考過去籌建預算，以每艘500萬元來計價，而忽略了升級過後所需成本，導致國內船廠反應預算過低無意願投標，經海巡署海巡署艦隊分署檢討，並將預算增加到至每艘平均造價約600多萬元後，才有國內船廠表達投標意願，海巡署於春節前進行完成資格標審查及開標作業，春節過後將完成整個決標程序，並決定得標廠商。

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