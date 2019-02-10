與朱立倫岳父同場互動冷 王金平提朱被打斷「不要講政治」

2019-02-10 19:58

〔記者陳昀／台北報導〕南一中傑出校友聯誼餐會今晚舉行，有意角逐國民黨總統初選的前立法院長王金平，以及前新北市長朱立倫的岳父高育仁皆出席，兩人分坐主辦人陳義聰兩邊，兩人互動不多，王金平致詞時提及朱立倫，高就在旁直接說：「不要講政治啦！」

南一中傑出校友聯誼餐會有近40人出席，曾任外交部長的對外貿易發展協會董事長黃志芳、前財政部長顏慶章、前台北市長黃大洲、前台南市長張燦鍙等人皆到場。

民進黨不分區立委排名27的陳義聰表示，目前台南一中共144名傑出校友，他今年獲選後覺得要將大家聚在一起，因此舉辦餐會，「很單純」；坐在一旁的高育仁也提議，從王金平起順時針自我介紹，讓王金平成為首位致詞的校友。

王金平表示，這場餐會不分黨派，民進黨的人甚至比較多，「像我們國民黨，育仁兄的女婿也要選」，但話說一半，高育仁就直接在旁邊說「不要講政治啦」，王金平也笑笑打圓場說，重要的是大家一起開開心心，為南一中創造光榮，對社會、國家、人類有更多貢獻。

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