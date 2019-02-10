以台灣名義在國際突圍 林靜儀接民進黨國際部主任

2019-02-10 19:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨黨務主管大換血，民進黨立委林靜儀將接任民進黨中央黨部國際事務部主任，民進黨立委劉櫂豪則將接任政策會執行長，兌現黨主席卓榮泰先前說要延攬民代的政見。對此，林靜儀和劉櫂豪兩人都表示，已經答應主席卓榮泰的徵詢，未來將會努力完成黨交辦的任務。

林靜儀是民進黨不分區立委，曾任中山醫學大學附設醫院婦產科主治醫師，多次前往印度、吐瓦魯等地區義診，也曾擔任台灣女人連線理事，在立法院挺同性婚姻旗幟鮮明。

林靜儀從2011年開始參加聯合國「婦女地位委員會」CSW非政府組織周邊會議，過程一波三折，她卻越挫越勇。2015年卻因持台灣護照，硬生生被主辦單位擋在門外，無法出席官方會議，2018年則順利換証進入官方會議旁聽。林靜儀受訪時苦笑說，今年她要看能不能換証進入主論壇，至於周邊論壇部分，她已經受邀擔任2場座談講者。

除此之外，林靜儀去年也曾順利以「台灣」名義參與歐洲永續發展聯盟年會 （European Sustainable Development Network/ ESDN），是少數能以台灣名義在國際場合突圍的案例。

林靜儀2015年受訪時就曾感嘆，婦女地位論壇高呼性別平等，要消除基於性別而存在的一切歧視，但她卻血淋淋地直接感受到基於出身的殘酷歧視。

目前手上有6個國際活動的林靜儀說，已經著手在處理跟國內各國代表處的連結。

這不是林靜儀第一次擔任黨部主管，在這次之前，她曾擔任民進黨婦女部主任，這次回鍋擔任新職務，林靜儀坦言，覺得自己在國際事務上的努力有被主席看見，很意外，也很開心，明天就會跟國際部的同仁規劃新年度的工作。

目前人在國外的劉櫂豪電話受訪時說，卓主席希望立法院的法案和黨部政策會能夠有連結，這是一個兼任的職務，他會努力擔任立法院和黨部之間的橋樑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/