別有深意？華航總經理穿小英座機隊飛行夾克

2019-02-10 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕中華航空公司總經理謝世謙8日召開記者會，說明機師罷工因應方案，對於機師罷工造成諸多不便，謝向旅客鞠躬致歉；眼尖網友發現他身上穿的外套是空軍松山指揮部座機隊飛行夾克，總統蔡英文在元旦升旗典禮時也穿著同件外套。

華航總經理謝世謙8日率一級主管對外說明，並向旅客鞠躬道歉，強調華航已啟動緊急應變措施，一定以旅客優先、飛安第一為原則；9日與機師工會協商後又出面，強調過程中感受雙方都有誠意，但部分議題還需要攜回研究，公司希望與機師工會異中求同。

眼尖的網友發現，這兩天華航董事長何煖軒、資深副總經理高星潢這幾天出面時穿的飛行夾克都是華航自家設計的軍綠色外套，謝世謙穿的外套連顏色都和華航的不一樣，卻格外眼熟，因為小英今年元旦升旗才穿過同款外套，還引起話題。

這件是空軍松指部座機隊外套，左臂上有隊徽。目前總統座機的型號為波音737-800型，座機隊都簡稱738，所以在外套胸前印有數字738，這幾天密集曝光的謝世謙穿著這件小英穿過的外套露面，讓人好奇是否有特殊用意。

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