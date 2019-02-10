台灣與中國指腹為婚？他轟韓國瑜「不學無術卻幹話一流」

2019-02-10 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜目前從峇里島度假回國，他出國前接受外媒專訪表示，台灣與中國的關係有如「指腹為婚」；對此文史工作者管仁健今（10）日在臉書上砲轟韓國瑜「不學無術卻幹話一流」，竟然用此比喻台、中關係。

高雄市長韓國瑜春節連續假期與家人共同前往峇里島度假，放假前接受《美國之音》「海峽論壇」專訪講述台灣、美國、日本、中國的多邊關係，韓認為台灣與這些國家分別是「先友後婚」、「先婚後友」、「指腹為婚」，韓在說明完後對著外媒記者發出「哈哈哈」的笑聲，被網友罵翻天。

管仁健批評韓國瑜「不學無術卻幹話一流」，竟然能把2個對等的國家「比喻成一些不倫不類的奇婚異俗」，簡直比柯文哲口中的「兩岸一家親」更讓人無言，管諷刺地說，對於中國領導人習近平來說，習始終就認為台灣與中國是「父子關係」，韓自掰的「夫妻關係」根本得不到習青睞。

管仁健認為，國與國關係是「公事」，有別於婚姻這種私人之間的事情，管質疑擔任高雄市「愛情產業鏈」的「瓊瑤奶奶」是否也會支持韓的說詞，可以肯定的是柯文哲至少還拍得到習近平馬屁，但「維尼天皇更不可能接受」指腹為婚這種說法。

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