立委補選開戰！卓榮泰轟彰縣長換人「風光大縣」不再

2019-02-10 18:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選將於3月16日投票，共有4人參戰，民進黨主席卓榮泰今天在黨籍立委候選人黃振彥競選總部成立大會指出，由於彰化縣長選舉失敗，導致目前縣府政策大改變，使得魏明谷任內的「風光大縣」不再，他強調針對此次立委補選，將採中央、地方黨公職聯合大作戰，勢必贏回彰化這一席，讓民進黨「風光再現」！

目前4位立委候選人，包括有民進黨前鹿港鎮長黃振彥、國民黨前副縣長柯呈枋、時代力量楊澤民與無黨籍紀慶堂。

黃振彥今天舉行競選總部成立大會，民進黨主席卓榮泰、經濟部長沈榮津、前彰化縣長魏明谷、總統府資政姚嘉文、縣黨部主委邱建富與各級黨公職人員、中小企業界及支持群眾都到場力挺，氣勢高昂。

卓榮泰說，明年總統大選的前哨關鍵即在彰化這一席，3月1日起他將長駐彰化親自督軍，中央將重組一個符合人民期待、堅持主權在民的全新戰鬥團隊，贏回勝利。

邱建富致詞時抨擊國民黨在贏得縣長選舉後政策大轉彎，風電不要、燈會也不要，他說好的政策如果不延續就是縣民的損失，如何對得起縣民？他說「縣長藍、立委綠、彰化縣民大勝利」。

黃振彥強調，他從政經驗與資歷最為完備，不僅爭取到鹿港國家歷史風景區計劃，接任鎮長時鎮庫存款為2億多萬元，卸任時結餘近7億元，創下地方政壇的耀眼績效，最接「地氣」，未來將有能力複製成功的經驗擴及到選區6鄉鎮。

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