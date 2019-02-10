同婚立法時間緊 藍綠橘傾向開放投票

2019-02-10 16:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院新會期預計15日開議，將先邀請行政院長蘇貞昌報告施政方針並備詢，且在5月25日前完成同婚專法立法，時間相當緊迫，目前朝野和各黨團內部都未能對立法版本有共識，包括民進黨、國民黨、親民黨都傾向採開放投票，時代力量黨團則會尊重性別團體的意見，力求能夠保障同志的權益。

司法院大法官會議在2017年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律，而距離5月24日期限只剩下3個多月。

反同團體提出的「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」公投案在去年底通過，依照公投內容，行政院將提出專法版本。

民進黨團幹事長李俊俋表示，挺同和反同團體最近都有向黨團表達他們的訴求，挺同方特別注重實質權益和收養問題，反同方希望專法不要有「婚姻」兩字，民進黨團傾向不做成任何決議，採開放投票方式。

國民黨團總召江啟臣表示，黨團會在新會期開議後與黨團成員一起討論，目前態度是持開放立場尊重黨團成員各自意見。

時代力量立委林昶佐表示，時代力量還沒討論這題，不過一定會尊重同志團體的態度。他的辦公室都持續跟性別團體保持討論，既然要專法，就要進一步保障同志的各種權益，且不受到歧視。

親民黨團總召李鴻鈞表示，尊重公投結果，親民黨團原則上也會走開放投票方式，讓大家表達立場。

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