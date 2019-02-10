出席李進勇辦公室成立 雲林縣議會議長：好朋友

2019-02-10 15:38

［記者黃淑莉／雲林報導］國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆今天出席民進黨籍前雲林縣長李進勇的正直辦公室成立茶會，引起矚目，沈宗隆表示，他是以好朋友身分到場給李進勇加油打氣，也肯定李擔任縣長期間對雲林的努力。

沈宗隆今天10點左右即抵達現場，熟視沈宗隆的人都知道，他出席公開活動很少上台致詞，今天不僅上台致詞，且講了5、6分鐘。

沈宗隆指出，李進勇與他一樣不會跟人「博」感情，李代理縣長10個月就受到地方肯定，4年多前順利當選雲林縣長，4年任內也沒讓大家失望，但競選期間有許多謠言，像勇伯不是雲林人，或者說他沒有住在雲林選舉完後拍拍屁股就會走人等，因為他不會找人泡茶聊天「搏」感情，無法一一向人解釋。

沈宗隆表示，李如果會「搏爛」也會連任，另李會敗選不是他能力不好，也不是他的服務團隊不夠強，是因為大環境不利，因為中央有一些政策像年金改改、一例一休等，過程中讓許多人受傷，可說是非戰之罪。

沈宗隆說，李進勇說話算話，很開心他成立正直辦公室，今天是以好朋友立場，到場為他加油打氣，每個人有「交陪」朋友的方式，做人要會感恩，所以今天非來不可，也請大家拭目以待，透過正直辦公室對李進勇會有另一番認識。

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