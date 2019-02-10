台商回台中投資 宣布投入1億打造台中矽谷

2019-02-10 14:51

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今日舉辦「燕子迎春－台商春節聯誼會」，市長盧秀燕親自出席歡迎台商回台中投資，上海台商投資團團長莊震霆聽取市府簡報後，當場宣佈將先在中區投資1億元，盼打造台中矽谷；皇冠企業集團董事長江永雄及優客工場好康報抱創業投資董事長徐正文也紛紛響應，將在台中設立工廠及青創基地。

盧秀燕親自主持台商春節聯誼會，她表示，盼台商「燕子歸巢」，帶領台中「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」。

市府經發局長高禩翔、觀旅局長林筱淇、農業局長蔡精強3人也親自向上百位台商，簡報介紹台中市發展現況、軟硬體實力、投資條件及觀光產業、農業發展優勢等。

上海台商投資團團長莊震霆聽完簡報後表示，他的故鄉在台中中區，他將在中區投資1億元，打造台中矽谷，讓台中青年留在台中，進行跨境跨國的事業。他也說，台中有辦理大型活動的良好條件，離日月潭等觀光景點相當近，建議市府可在中區設置「陸客特區」，只要將陸客在台中停留，預估可帶來每月9億元的商機。

皇冠企業集團董事長江永雄也說，他投資台灣精卡科技公司，擁有延長食物保鮮的冷鏈核心技術，預計將生產工廠設在台中，為台中注入新的量能。

此外，優客工場好康報抱創業投資董事長徐正文計畫在台中設立青創基地，將台中人才留在台中，也將各地人才帶來台中。

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