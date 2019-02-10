海龍蛙兵退役 江啟臣20多年不用買新衣

2019-02-10 14:49

〔記者陳昀／台北報導〕朝野立委經常為了審預算挑燈夜戰，會勘地方形成更需要強健體力，國民黨立委江啟臣外型斯文，但其實是「海龍蛙兵」退役，至今每天睡前還會練「蛙操」，當年的六塊肌雖然早已「潰散」，但20多年來體重都維持在75公斤左右，他笑稱「這樣就不用買新衣服」。

江啟臣從俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營已退伍23年，但每天早、晚都會一邊看電視新聞一邊跑半小時跑步機，睡前還會做「蛙操」，包含仰臥打水、坐立打水跟伏地挺身，最近還因為青創團隊主動推薦而迷上「高速跳繩」，不只在立院，連出國都帶到飯店，跳幾下就能流汗。

江啟臣笑談，他1995、1996年服役時正遭逢台海飛彈危機，至少備戰半年無法返台，每天上午5點起床，還要按表操課鍛鍊游泳、戰技、蛙操等，常看到一群男人被操到在海邊哭成一排，但原本不會游泳的他，也被逼著在3個月內學會游泳，現在有空也會游泳練身體。

江啟臣表示，由於擔任立委後實在事務繁忙，最近開始練習跳跳繩，前陣子有個豐原年輕人跟她聯繫，送他自己開發的「高速跳繩」，用車床打造握把，裡面裝上滾輪、鋼繩，比一般跳繩更順長、迅速，江啟臣也向自己跳繩隊的兒子「請益」，到現在連出國都帶到飯店跳，有效調整體態跟肌肉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/