馬英九參香發福卡 民眾開心搶合照

2019-02-10 13:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新春假期最後一天，前總統馬英九今天下午1點左右，到位在台北市中正區的「台北市台灣省城隍廟」參拜，祈祝國運昌隆、人民安居樂業、兩岸和平繁榮，他並以不太輪轉的台語祝大家「賺大錢，大賺錢，錢大賺」，引發熱烈喝采和掌聲，接著他在現場發放福卡給民眾後離去。

第一位從馬英九手上的拿到福卡的吳先生，來自桃園，據稱是馬英九建中的學弟，但兩人不認識。據了解，今年馬英九發放的福卡共有「福、旺、財、發」4款，每場次款式不同，吳先生一路跟著馬英九到各大寺廟參香祈福，已集滿全套，不過他僅低調說，「已集滿全套了，不方便受訪」。

適逢今年是「豬」年，台灣省城隍廟董事長廖鴻昌致詞時，祝福現場信眾「豬」事大吉、心想事成，大家都能和平安樂，把所有的歡樂都能永遠留在台灣

馬英九致詞遙想自己過去在擔任台北市長任內，經常來城隍廟拜訪，「今天的心情非常快樂」，他談到城隍爺掌管治安、司法，也管理陰間，管的事情很多，因此城隍廟一向香火鼎盛，是台北地區的信仰中心，同時也經常從事社會福利跟社會教育的工作，在地方發展上有很大的幫助。

他笑說，今天來，一方面要拜請城隍爺保佑中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係繁榮和平，另外也不能免俗的希望城隍爺保庇每一位「大賺錢、賺大錢、錢大賺」，引來群眾熱情歡呼支持。

上香後步出廟前的馬英九開始發放福卡，多數民眾不只要拿福卡，還不忘拿出手機拍照合影留念，甚至有路過民眾一看到小馬哥，也立刻加入排隊行列，直呼「是本人誒！」忘情尖叫吶喊。

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