找韓國瑜當副手 王金平否認：他不會那麼傻

2019-02-10 13:37

〔記者陳心瑜／新北報導〕前立法院長王金平是國民黨有意參選2020的四個太陽之一，今天至關渡宮、天元宮和指南宮參拜祈福並發放紅包，由於王金平曾說希望找年輕人當副手，王金平在天元宮時受訪表示，還沒有決定人選，且還沒有取得黨內提名，現階段講話對自己不見得有利。至於是否會找高雄市長韓國瑜搭檔？王金平說，找上他（韓）他也不會要吧，他也不會那麼傻，傻到去提參選總統副總統，他有大智慧的。

王金平在春節期間密集走訪宮廟參拜、發紅包，表示「民眾非常熱情，而且很多人期待我能夠來參選」，但現在還不宜宣布，一到自然就會向大家報告，不出一個月。一旁支持者喊著「先宣布沒有關係」，王金平仍是笑說，還不能宣布，時間還沒到。

由於王金平在3月17 日將度過78歲生日，是否挑在生日前宣布參選？王金平說，距離生日還有一個多月，參選會在一個月之內就宣布，內心已決定，但在等待時間的因緣，時間因緣一到，就會宣布，對選舉也最有利。

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