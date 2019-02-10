正直辦公室開張 李進勇：未來個人絕不參與選舉

2019-02-10 13:35

［記者黃淑莉／雲林報導］前雲林縣長李進勇在雲林虎尾鎮成立「正直辦公室」今天開張，外界質疑其企圖，李進勇強調，這輩子不再參與任何公職選舉，正直辦公室成立目的是延續服務、提供公共政策等議題討論平台及2020總統大選守護台灣。

李進勇「正直辦公室」今天揭牌，包括國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆、無黨籍虎尾鎮長丁學忠及民進黨籍議員顏旭懋、許志豪與多位民進黨現任及甫卸任的鄉鎮市長，前麥寮鄉長、蘇治芬辦公室主任許忠富都出席開張典禮及茶會。

今天春節假期最後一天大年初六，李進勇先向大家拜年，他說，看到這麼多好朋友到場很開心，去年11月24日選後沒有親自向大家道謝，請大家見諒，很多人關心他「失業」未來何去何從，為不讓大家擔心，成立正直辦公室。

對於外界關切他成立辦公室的企圖，李進勇表示，他誠懇、慎重的宣布，正直辦公室全面服務，李進勇個人從此絕對不參與公職選舉，成立辦公室的目的成單純，第一是要延續對縣民的服務，第二是做為公共政策議題討論的平台，第三2020年是台灣主權及民主守護戰，更是民眾生活方式的守護戰，要集合大家的力量一起來守護台灣、守護民主、守護生活。

沈宗隆指出，今天是以好朋友的立場出席正直辦公室成立典禮，並為李進勇加油打氣，將來也會全力協助正直辦公室的服務案件。

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