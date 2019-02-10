打造海外安全網 日本關西僑界成立急難救助協會

2019-02-10 13:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本關西僑界成立急難救助協會，是僑委會在全世界協助成立的第65個急難救助協會，僑委會委員長吳新興在成立大會上感謝創會會長魏禧之承擔重任，並表示盼透過急難救助協會，結合僑胞力量，形成保護海外台灣民眾的安全網。

僑委會自2017年起，鼓勵全球各大城市僑團整合法律、醫療與企業等人脈，成立急難救助協會，盼形成一個保護海外台灣民眾與僑胞的安全網。迄今已有64個協會在各大洲30個國家的重點城市成功設立。日本關東地區已於2017年成立，關西僑界則於近日成立急難救助協會，是全球第65個協會，為歷史寫下新頁。

吳新興近日訪問日本關西僑界，也於2月9日於大阪見證關西地區僑界急難救助協會成立。吳新興於成立大會致詞，感謝創會會長魏禧之承擔重任，並進一步表示，僑委會結合所有海外僑胞的力量，在全世界建構完整的急難救助安全體系，未來來自台灣的旅客到日本關西旅遊，萬一遭遇急難，可以尋求該協會協助，「僑胞在海外守護國人更令人安心，也使僑胞與台灣2300萬人心手相連」。

創會會長魏禧之則表示，日本關西地區僑界急難救助協會由各僑團推派代表組成，他感謝僑委會協助及鼓勵，未來將配合駐處協助處理國人急難案件。魏禧之也說，急難救助是相當辛苦的工作，盼僑界團結一致，共同努力。

駐大阪辦事處處長李世丙、日本中華聯合總會會長新垣旬子、日本關西地區急難救助協會副會長洪勝信、陸超、謝美香，以及全體理監事等60餘人亦出席成立大會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/