盧秀燕邀數百位台商座談 台商：再不回來就沒機會

2019-02-10 13:09

〔記者張菁雅／台中報導〕為吸引廣大台商回台中投資，台中市政府利用台商春節返鄉之際，今日舉辦「燕子迎春－台商春節聯誼會」，市長盧秀燕率市府團隊，與來自中國各地台商交流。上海台商投資團團長莊震霆表示，台商歸心似箭，再不回來就沒機會搶到台灣這波新經濟。

今天是大年初六，春節連假的最後一天，台中市政府邀請台商座談，並由經發局長高禩翔、農業局長蔡精強、觀光旅遊局長林筱淇分別簡報台中市招商環境、農業及觀光產業發展等。

市長盧秀燕表示，自上任以來，許多台商紛紛向她接洽，希望能回台中投資，對於台商的需求，市府會做整體的服務，讓台商知道台中的投資能量及資源，因此，市府把握台商回台過年的機會，舉辦這場交流座談會，也動員台中市各區農會到場展售農特產品，讓台商們感受台中的美好及誠意。

上海台商莊震霆率領40多位台商與會，他拿出由台商簽名的旗幟送給盧秀燕，並表示，台商歸心似箭，現在是返鄉的時候，再不回來可能就沒機會搶到台灣這波新經濟，上海投資團來台中是拋磚引玉，接下來各地台商陸陸續續都將回來，因為大陸經濟現在非常嚴峻，好多地方包括上海都在驅趕台商，台商應把握這次台灣成為「四小龍」經濟之首的機會。

另外，全國台商投資企業聯誼會常務副會長于曰江、常務副會長王健源、兩岸交流委員會副主委洪璽曜、中華兩岸企業交流協會理事長陳堂立、秘書長凃海俊、長沙市台資企業協會會長林懷、澳門台商聯誼會會長簡廷在等人

均與會，座談會結束後，台商前往台中花博參觀，市府希望透過台商此行宣傳花博，吸引全球各地民眾到台中觀光。

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